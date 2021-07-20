Более трех тысяч человек помогают москвичам в центрах вакцинации от COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В центрах вакцинации от коронавирусной инфекции жителям столицы помогают более трех тысяч сотрудников центров госуслуг и Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Перед процедурой всем пациентам необходимо заполнить анкету, во время ожидания своей очереди все граждане должны надеть средства индивидуальной защиты и сохранять дистанцию с другими пациентами. За соблюдением всех правил в пунктах вакцинации следят работники центров госуслуг и городского Департамента труда и социальной защиты населения. Среди них есть сотрудники центров социального обслуживания, центров поддержки семьи и детства, районных отделов проекта «Московское долголетие» и ГБУ «Московские социальные центры».

В настоящее время свыше двух тысяч специалистов офисов «Мои документы» оказывают москвичам сопровождение в пунктах вакцинации по всей Москве. Их отличительной характеристикой является фирменная форма. Их коллеги из Департамента труда и соцзащиты населения дежурят в двух крупнейших пунктах в «Лужниках» и Гостином дворе. В этих точках также работают 28 сотрудников столичной службы психологической помощи. В их полномочия входит проведение экспресс-консультаций.

Благодаря всем вышеперечисленным помощникам врачи освобождаются от бумажной работы и имеют больше времени для общения с пациентами. Это особенно важно в условиях увеличенного потока граждан, желающих сделать прививку от COVID-19.

На сегодняшний день в Москве работают 119 центров вакцинации на базе столичных поликлиник. Сделать в них укол можно по предварительной записи в любой день с 08:00 до 22:00. В павильонах «Здоровая Москва» горожан прививают в порядке живой очереди. Они открываются в то же время, что и пункты вакцинации в поликлиниках, однако в павильонах обычно прививают всех желающих, пока очередь не подойдет к концу.

Вакцинироваться в Москве также могут и иностранные гости столицы. Для них работает крупнейший центр вакцинации в «Лужниках». Кроме того, привиться от коронавируса иностранцы могут и в миграционном центре в Сахарове и еще в 25 медицинских учреждениях, рассказали на официальном портале мэра Москвы.