Наталья Сергунина: Московские предприниматели смогут пройти бесплатный курс по экспорту услуг

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Московский экспортный центр совместно с национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) проводят бесплатной образовательную программу «Экспорт услуг», к которой могут присоединиться столичные предприниматели. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина.

— Новый образовательный курс поможет доработать и сформировать план действий по экспорту услуг на зарубежные рынки. Запланировано восемь интерактивных занятий с преподавателями и спикерами международного уровня. Эксперты вместе с участниками разберут практические кейсы, проведут проектные групповые встречи и защитят свою стратегию. По окончании интенсива предприниматели получат сертификаты Высшей школы экономики, — сказала заммэра.

Предприниматели из разных сфер смогут обучаться в отдельных потоках. Для представителей отраслей оказания услуг в креативных индустриях актуальной станет информация о кросс-культурных особенностях деловой коммуникации, ключевых элементах проектного менеджмента и управлении рисками и возможностями в экспорте креативных услуг.

Предприниматели, оказывающие услуги бизнесу, смогут узнать, как формировать и развивать конкурентные преимущества, выходя на рынок за рубежом, как выстраивать переговоры, структурировать идеи и эффективно их презентовать.

— Московский экспортный центр регулярно проводит обучающие программы для экспортно ориентированного бизнеса. С 2018 года более шести тысяч компаний приняли участие в занятиях, организованных Московской школой экспортера, — отметил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

В рамках программы «Экспорт услуг» запустили поток для столичных проектов из индустрии гостеприимства. В интенсиве уже приняли участие 10 экспортно ориентированных туристических компаний. Кроме того, ведется регистрация на потоки «Деловые услуги» и «Анимация». В каждом из них смогут принять участие 10 компаний. Чтобы стать участником, компания должна быть не менее 6 месяцев зарегистрирована в столице, а половина ее сотрудников должна работать в Москве, сообщает официальный сайт мэра Москвы.