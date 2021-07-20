Международный авиакосмический салон МАКС-2021 открывается 20 июля

Фото: Информационная служба МАКС-2021

Международный авиакосмический салон МАКС-2021, который открывается 20 июля, станет самым грандиозным авиационным событием лета не только в России, но и в мире.

Участники салона накануне анонсировали множество новинок и премьер. В наземной экспозиции и в летной программе будет впервые представлен пассажирский самолет МС-21-310.

Это полностью отечественная разработка, одна из изюминок которой — крылья из композитных материалов, собираемые на заводе в Иркутске. Еще одной новинкой станут пассажирский Ил-114-300 и бизнес-версия «Сухой-Суперджет». Но наиболее пристальное внимание будет приковано к анонсированному за несколько дней до открытия авиасалона новому боевому самолету. Государственная корпорация «Ростех» на своих ресурсах в интернете представила ролики, где мелькает силуэт новой машины. По оценкам экспертов, обводы фюзеляжа говорят, что в конструкции используются элементы и технологии, делающие летательный аппарат трудно заметным для радаров. Судя по всему, вооружение тоже будет размещено на внутренней подвеске. В целом новый самолет напоминает истребитель пятого поколения Су-57. В сегменте малой авиации новинок будет не меньше. Среди самых ожидаемых — самолет ЛМС-901 «Байкал», который должен стать заменой воздушному труженику Ан-2, выпускаемому с 1947 года. Больше известный под прозвищем «кукурузник», Ан-2 правдой служил не одному поколению летчиков и пассажиров, и вот наступило время смены. «Байкал», по заверениям разработчиков, сможет брать на борт груз до двух тонн и перевозить его на расстояние до полутора тысяч километров. Самолет сможет взлетать и садиться с полос длиной чуть больше 200 метров. Машина, как и «кукурузник», спроектирована максимально универсальной. Может брать пассажиров, а может и грузы или оборудование. Вместо шасси могут использоваться лыжи.

Организаторы авиасалона оcобое внимание уделили безопасности посетителей. Для предотвращения распространения эпидемии коронавируса на территории выставочного комплекса будет размещено 15 установок для обеззараживания воздуха.

— МАКС — ключевое событие в аэрокосмической отрасли. Именно здесь компании демонстрируют свои новинки, заключают миллиардные сделки. МАКС, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, демонстрирует широкое международное участие и радует своих гостей премьерами мирового масштаба, — рассказал заместитель генерального директора АО «Авиасалон» Владимир Советкин.