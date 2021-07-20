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Прошли испытания новой российской ракетной системы С-500

Михаил Алимов

Общество
Прошли испытания новой российской ракетной системы С-500
Фото: Минобороны РФ

Новейшую зенитно-ракетную систему С-500 испытали на полигоне Капустин Яр. Она успешно выполнила боевые испытательные стрельбы по скоростной баллистической цели, сообщило во вторник, 20 июля, Министерство обороны РФ.

— На полигоне Капустин Яр новейшая зенитная ракетная система С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели. По данным средств объективного контроля, цель поражена, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что система подтвердила свои тактико-технические характеристики и высокую надежность российской техники ПВО.

После завершения всех испытаний первую С-500 поставят в подмосковное объединение ПВО-ПРО.

Система относится к новому поколению ЗРС «земля — воздух». Она способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели, к которым относятся самолеты, вертолеты и прочие воздушные цели. Ее радиус поражения составляет около 600 километров, и одновременно она может поразить до десяти целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, передает РИА Новости.

Министр обороны России Сергей Шойгу 14 июля назвал отечественную армию самой современной в мире. По его словам, она имеет почти 71 процент современного вооружения и техники.

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