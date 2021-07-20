Врач рассказал, какие симптомы могут возникнуть у переболевших коронавирусной инфекцией

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал о длительности симптомов у людей, переболевших коронавирусной инфекцией.

— Примерно у трех четвертей переболевших он длится от 4 до 12 недель, а у остальных — от 12 недель и до бесконечности, — сообщил специалист.

Алексей Водовозов добавил, что постковидная болезнь может проявляться по-разному. Например, слабость, головная, физическая боль, депрессия, тяжесть в грудной клетке, тяжелое дыхание. На данный момент насчитывается от 20 до 60 симптомов. Это естественная реакция организма после COVID-19.

Для реабилитации необходимо делать физические упражнения.

Иммунолог Ирина Ярцева подчеркнула, что часть симптомов может выражаться из-за стресса и переживаний больного.

— Люди очень тяжело и страшно переживают диагноз «коронавирус». Они очень волнуются и испытывают мощнейший стресс, страх смерти, — цитирует Ярцеву URA.RU.

Поэтому специалист считает, что нужно вести здоровый образ жизни для поддержания иммунитета, это поможет легче перенести болезнь.