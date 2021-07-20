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Портал об онкологической помощи разработали в Московской области

Елена Фролова

Общество
Портал об онкологической помощи разработали в Московской области
Фото: Pixabay

Минздрав Московской области создал портал об онкологической помощи для граждан. На нем желающие смогут ознакомиться с информацией об оказании специализированной медицинской помощи в учреждениях региона.

По словам руководителя ведомства Светланы Стригунковой, перед онкологической службой области стоит задача сделать спецпомощь максимально доступной. Министр также добавила, что все сведения о возможностях предоставления онкологической помощи должны быть прозрачными для пациентов. Каждый должен получать достоверную информацию, чтобы понимать, как ему действовать после появления такого диагноза.

Новый сайт также содержит информацию о врачах и медицинских учреждениях, возможностях диагностики и лечения, мерах профилактики заболевания. Желающие также могут пройти тест, чтобы определить риск развития рака, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Гостям портала будет доступна возможность почитать новости о развитии онкологической службы Московской области, материалы с различными советами врачей и истории самих пациентов.

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