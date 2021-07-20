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Сергея Соседова госпитализировали после утренней зарядки и прооперировали

Лала Манушакян

Происшествия
Сергея Соседова госпитализировали после утренней зарядки и прооперировали
Фото: Youtube / Ходят слухи

Сергей Соседов, известный музыкальный критик, во время очередной утренней зарядки занимался базовыми упражнениями для разминки и внезапно почувствовал боль. Его госпитализировали и прооперировали.

Критик вызвал витебскую скорую, которая оперативно приехала к нему. Фельдшеры обнаружили серьезный разрыв ахиллова сухожилия и срочно госпитализировали пациента. Об этом узнал Глеб Лапицкий, директор музыкального фестиваля «Славянский базар», куда Сергей Соседов был приглашен в качестве жюри. Он проследил за тем, чтобы операция прошла успешно.

— Все эти дни, находясь в Витебске, я получал столько теплых слов, радости от общения с простыми людьми. Они были очень рады, что я все-таки приехал, несмотря на имевшиеся сложности. Но не будем сейчас о них. Ну что ж, жизнь есть жизнь, всякое в ней случается. Значит, будем потихоньку восстанавливаться, — цитирует Соседова «Экспресс газета».

Теперь критику необходимо длительное восстановление. Жители Витебска переживают за него и желают скорейшего выздоровления.

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