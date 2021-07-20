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Умер заслуженный тренер России по плаванию Владимир Захаров

Анастасия Волоснова

Общество
Умер заслуженный тренер России по плаванию Владимир Захаров
Фото: Уткин Игорь / ТАСС

Заслуженный тренер России Владимир Захаров умер на 76-м году жизни. Об этом во вторник, 20 июля, рассказали в пресс-службе Всероссийской федерации плавания.

Воспитавший олимпийских чемпионов и победителей чемпионатов мира Захаров отметил свое 75-летие неделю назад — 13 июля. Причина смерти тренера не уточняется.

— 19 июля скончался заслуженный тренер Российской Федерации, один из лучших тренеров страны Владимир Николаевич Захаров, — сообщили на сайте пресс-службы.

Захаров начал свою спортивную карьеру после окончания Волгоградского государственного института физической культуры. Он успешно готовил спортсменов для выступлений на соревнованиях разных уровней. За качественную подготовку российских пловцов он был награжден государственной наградой — орденом Дружбы.

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