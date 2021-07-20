Центр «Слово» на ВДНХ организует мастер-классы по журналистике «Летучка»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Центр «Слово» на ВДНХ приглашает подростков на серию бесплатных мастер-классов по журналистике «Летучка». Курс состоит из пяти встреч, каждая из которых посвящена отдельной теме. Мероприятия рассчитаны на ребят с творческой жилкой. Здесь будут сочинять, рисовать, писать.

Курс стартует 25 июля занятием «Я автор». Его участники подискутируют о том, кто такой автор. В практической части ребята попробуют создать полноценный автопортрет — словесный и визуальный.

Через неделю, 1 августа, темой обсуждения станет жанр интервью. Слушатели научатся формулировать точные вопросы и справляться с непредвиденными ситуациями. В конце занятия им предстоит применить новые знания на практике — взять интервью у сотрудников и посетителей центра.

В воскресенье, 8 августа, на занятии «Я — эксперт» каждый участник попробует выяснить, в какой теме он разбирается лучше всего. Это может быть кино, спорт, путешествия или что-то необычное.

Через неделю, 15 августа, начинающие авторы посетят «Комнату страха» в центре, где хранится коллекция детских пугающих историй, а затем напишут собственные «страшилки» с неожиданным финалом.

Завершится цикл мастер-классов 22 августа прогулкой по ВДНХ. С собой надо будет взять блокнот и карандаш, чтобы записывать впечатления. Затем ребята сделают первый текстовый репортаж с иллюстрациями.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте ВДНХ.