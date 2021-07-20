«Недолго осталось»: Дюжеву предрекали смерть после несчастий в семье

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В семье актера Дмитрия Дюжева произошло много несчастий. От лейкемии в 12 лет умерла его сестра, через несколько лет покончил с собой отец. После этого здоровье его матери не выдержало, и она через год умерла от сердечного приступа. Знакомые говорили, что после этого и его может постигнуть несчастье, сообщил он в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» на канале «Россия 1».

— Родственники поговаривали, что злой рок преследует нашу семью. А когда и матери моей не стало, то некоторые говорили: «Скоро за тобой придет смерть. Ты береги себя. Готовься». Это было символом для меня, знаком. Думал, что мне недолго осталось, — поделился воспоминаниями он.

Актер даже хотел стать монахом, чтобы отмолить своего отца.

— Я видел в этом большую мудрость и большое дело, — рассказал он.

Дюжев ездил по церквям, но ему говорили, что православие отрицает молитвы за самоубийц. Его отец не мог прийти в себя после смерти дочери — много пил и не мог найти себе утешение или оправдание. Как сообщил актер, ему никто не мог помочь.