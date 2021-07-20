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Подлодка «Князь Владимир» впервые примет участие в параде ко Дню ВМФ

Елена Фролова

Общество
Подлодка «Князь Владимир» впервые примет участие в параде ко Дню ВМФ
Фото: Pixabay

Впервые на Главном военно-морском параде, который состоится в Петербурге 25 июля и будет приурочен к празднованию Дня ВМФ, примет участие субмарина четвертого поколения «Князь Владимир».

Подводная лодка поступила в ведомство Военно-морского флота только год назад — летом 2020-го. Она представляет собой головную субмарину усовершенствованного проекта 995 А («Борей-А») — атомных субмарин четвертого поколения. «Князь Владимир» отличается от подлодок проекта 955 меньшей шумностью, улучшенными системой маневрирования и способностью удержания на глубине, а также многим другим.

«Князь Владимир» вооружен целым комплексом межконтинентальных баллистических ракет «Булава» и современным минно-торпедным оружием. Его длина равна 170 метрам, а ширина корпуса — 13,5 метра. Подводное водоизмещение составляет порядка 24 тысяч тонн, максимальная глубина погружения — 480 метров, отмечают «Невские новости». На данный момент субмарина дислоцируется в акватории Кронштадтского рейда.

В преддверии Главного военно-морского парада проводится подготовка к нему. В воскресенье, 18 июля, состоялась сводная дневная репетиция этого мероприятия. Корабли и суда курсировали по акватории Невы.

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