Названы места отдыха с водоемами в Ленинградской области

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В Санкт-Петербурге и Ленинградской области долгое время держится знойная погода. И хотя лето еще не закончилось, с пляжем и купанием стоит поторопиться. Россиянам рассказали о местах отдыха, расположенных в пределах Ленинградской области.

Медное озеро (Меднозаводский разлив)

Озеро было искусственно создано в XVIII веке при строительстве Сестрорецких оружейных заводов. Оно находится во Всеволожском районе Ленинградской области на Карельском перешейке. Фабрики до нашего времени не сохранились, зато чистый водоем, где можно приятно провести время в солнечные дни, остался.

Вокруг водоема стоят коттеджные поселки и садовые товарищества, однако Медное озеро популярно не только у жителей близлежащих районов, но и у петербуржцев и гостей Северной столицы.

Одно из главных достоинств — автомобильная доступность. Озеро находится в 17 километрах от КАД Санкт-Петербурга на Выборгском шоссе. Помимо этого, Меднозаводский разлив — живописное место с богатой растительностью и пригодной для купания водой. Пляж на озере не оборудован, берег скрыт за деревьями. Рыбалка разрешена.

Нестеровское озеро

Водоем расположен в поселке Шапки Тосненского района и считается одним из лучших мест для отдыха. Нестеровское озеро славится своей чистейшей родниковой водой.

Озеро является одним из самых посещаемых, поэтому летом на берегу водоема бывает многолюдно. В пешей доступности есть базы отдыха с комфортабельными номерами и питанием, а на восточном берегу озера находится необорудованный песчаный пляж. Там можно разбить палатку и отдохнуть.

В озере водятся щуки, окуни, караси, ерши и плотвы, а рыбалка здесь только приветствуется.

Озеро Отрадное

Озеро расположено на Карельском перешейке в Приозерском районе. Это второй по величине водоем Карельского перешейка, расположенный в бассейне реки Веселая.

Территория отличается уникальной природой — на берегу водоема произрастает 3,5 тысячи растений, в том числе более 30 местных сортов яблонь. Пляж на озере дикий, окруженный многочисленными соснами. Вода чистая, а рыба, которой богат водоем, подплывает к самому берегу.

Рядом с озером есть базы отдыха, но из-за большого количества людей поставить палатку более чем на одну ночь проблематично. Из плюсов — бесплатная рыбалка, грибные и ягодные места в лесах у озера.

Озеро Царицыно

Озеро расположено в Тихвинском районе Ленинградской области, недалеко от водоема есть поселок с таким же названием — Царицыно.

Прилегающая к озеру территория — курортная зона. Вода в озере чистая — даже на большой глубине видно песчаное дно. Обычно вода в озере холоднее, чем в других водоемах, но этим летом солнце прогрело и его.

Специалисты отметили, что водоемы в Ленинградской области этим летом прогрелись сильнее, чем Черное море, сообщает ФАН.