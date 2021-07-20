Демонтаж старого Афанасьевского моста начали в Подмосковье

Фото: mtdi.mosreg.ru

Специалисты приступили к разбору конструкций старого Афанасьевского моста в подмосковном Воскресенске. В настоящее время они демонтируют железобетонные плиты проезжих частей. Такую информацию предоставили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

После этого они приступят к перегрузке пролетного строения на плавучие опоры на баржах для его дальнейшего сплава к месту демонтажа. Потом на месте старого инженерного сооружения проведут разборку четырех опор. К работе привлечены автопогрузчики и оборудование для резки бетона.

Фото: mtdi.mosreg.ru

— Демонтаж опор и пролетного строения моста считается одним из самых сложных и трудоемких видов работ. При этом безопасность движения по новому Афанасьевскому мосту никак не будет нарушена, — подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он уточнил, что сплав пролетного строения в перегрузочный ковш для дальнейшей утилизации будет происходить во время специальных «технологических окон». Так работы не помешаю судоходству и займут порядка двух суток, отмечает РИАМО.