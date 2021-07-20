Выставка «Созидание разрушением» откроется в галерее «Нагорная»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Галерея «Нагорная» объединения «Выставочные залы Москвы» представляет групповой проект художников «Созидание разрушением», в основу которого легла монография Эриха Фромма «Анатомия человеческой деструктивности».

Экспозиция условно поделена на две части: зона «внутренней» деструктивности и зона «внешней» деструктивности. Первая из них рассматривает разрушение человеческой психики. Это пространство, где формировалось мировоззрение человека. Зона может представляться зрителю домом, мастерской, где он проводил свое детство. В зале собраны работы, которые относятся к темам детства, духовности, воспитания и постоянного самокопания.

Разрушение, направленное на внешние объекты, можно увидеть во второй части выставки. Работы, представленные в этой зоне, словно создают хаос, взрыв. Художники работают c такими материалами, как бетон, гипс, железо, металл, аэрозольные баллончики для граффити.

В проекте приняли участие 16 внешних художников и 13 студентов Школы дизайна НИУ ВШЭ.

Выставка открыта с 24 июля по 12 сентября, сообщается на сайте галереи.