Новое производство пищевых ингредиентов запустят в Подмосковье

Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

Новое производство пищевых ингредиентов откроют в подмосковном городском округе Истра до конца года. Такую информацию предоставил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

— Для увеличения производственных мощностей местного предприятия будет запущено новое производство пищевых ингредиентов для хлебобулочных и кондитерских изделий, — пояснил министр.

Он уточнил, что организация будет производить свыше девяти тысяч тонн пищевых ингредиентов за год. Закончить все работы по возведению комплекса планируется в четвертом квартале текущего года. На данный момент ведется реконструкция производственного здания, общая площадь которого составит восемь тысяч квадратных метров. Как подчеркнул глава ведомства, уже завершены работы по формированию производственной части комплекса, идут отделочные работы. Вместе с тем ведутся поставка и монтаж необходимого оборудования, отмечает РИАМО.

Первые пусконаладочные работы проведут в предстоящем августе. Сергей Воскресенский также добавил, что объем инвестиций в реализацию данного проекта составит около 600 миллионов рублей.