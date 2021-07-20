Ученый РАН рассказал, как действия человека влияют на стихийные бедствия

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Человек зачастую является причиной стихийных бедствий, он сам провоцирует наводнения и пожары. Об этом на пресс-конференции, посвященной климатическим катастрофам, заявил главный научный сотрудник Института географии РАН, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки РФ, почетный работник охраны природы РФ Аркадий Тишков.

Эксперт считает, что человек меняет планету целиком: растительность, состояние морей и водоемов, лесов. При этом не все изменения происходят из-за людей. Мы живем в период циклического изменения погодных условий, во время которых меняется температура, частота природных явлений и количество осадков. За эти изменения несет ответственность сам океан — он является главным климатообразующим компонентом планеты, поэтому винить только человека нельзя, отмечает Тишков.

В одних местах бывает засуха, в других идут постоянные дожди. Это явление связано с циркуляцией атмосферы, а не с тем, что человек сбрасывает компоненты углекислого газа. А в увеличении частоты стихийных бедствий следует винить активное заселение планеты.

Тишков вспомнил амурские наводнения: их стали замечать, когда начали строить объекты ниже уровня шести метров над землей, не принимая во внимание тот факт, что раз в 50 или 100 лет Амур разливается и затапливает участки построек. Так и наводнения, происходящие сейчас в Европе, связаны с тем, что человек размещает свои объекты на этой территории.

Что касается пожаров, две трети происходят по вине бесхозяйственности человека, считает эксперт. Люди перестали заниматься сельским хозяйством, косить траву. Тысячи домов горят ежегодно из-за того, что сухая трава подступает слишком близко к дачным поселкам. Бушуют не лесные пожары, а травяные, отмечает Аркадий Тишков, и все это знают, но закрывают на это глаза и доказывают, что во всем виновата природа.

Для борьбы с пожарами необходимо развивать сельское хозяйство и разводить скот, это предотвратит и наводнения, и стихийные бедствия.

Эксперт также высказался о том, почему Германия не смогла подготовиться к наводнению, сообщает ФАН. Рейн — это регулируемая водная система, и дополнительные осадки, особенно в горной части, приводят к скоплению воды. Мосты на реке — разрушители естественного стока, они накапливают воду, а затем происходит цунами, которое сносит и дома, и целые поселения.