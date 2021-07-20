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Метеоролог рассказал, когда спадет жара в столичном регионе

Елена Фролова

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Погода в Москве
Общество
Метеоролог рассказал, когда спадет жара в столичном регионе
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Температурный режим столичного региона вернется к климатической норме в ближайшие дни. Такого мнения придерживается начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

— После аномально жарких недель, которые были зафиксированы не только в столице и Московской области, но и в большей части регионов РФ, мы вернемся к климатической норме, — пояснил эксперт.

В среднем температура воздуха, по его словам, вернется к показателям многолетних наблюдений для данного периода. Синоптик добавил, что аномальных температурных значений не будет. Согласно мнению специалиста, все вернется к климатической норме уже 21–22 июля. Такая погода продлится практически до конца текущей недели, отмечает «Радио 1».

Дневная температура воздуха составит от 24 до 25 градусов по Цельсию, а ночная — от 13 до 16 градусов. Кроме того, метеоролог рассказал, что жаркая погода вернется в столичный регион, но она не будет настолько изнуряющей.

— Небольшое похолодание завершится примерно 25 июля. А начиная с 26–27 числа будет больше солнца и меньше облаков, — пояснил Юрий Варакин.

В целом воздух, по словам эксперта, будет прогрет немного выше нормы.

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