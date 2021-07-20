Москвичка лишилась более 260 тысяч рублей, оставив сумку без присмотра на работе

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Россия, Москва, 2-я Тверская-Ямская улица Карта всех событий

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после кражи около 261 тысячи рублей у женщины в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в ГУ МВД России по городу во вторник, 20 июля.

Инцидент произошел на улице 2-я Тверская-Ямская. Потерпевшая оставила сумку с кошельком, в котором находились 200 тысяч рублей и 700 евро, в приемной кабинета, а затем вышла оттуда, не заперев дверь.

Спустя 20 минут она вернулась и поняла, что деньги украли. В результате инцидента на место выехали следственно-оперативная группа и кинолог с собакой.

Вскоре была задержана подозреваемая 1955 года рождения, ее вина полностью доказана. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Похожий случай произошел 16 июля. Москвичка оставила на скамейке в парке кошелек и лишилась дорогостоящих ювелирных украшений. В нем были кольцо из белого и розового золота и кольцо из белого золота с бриллиантом в 0,8 карата. Когда женщина вернулась в парк, ее аксессуара там уже не было.

По словам потерпевшей, ей нанесен материальный ущерб в размере 236 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража».