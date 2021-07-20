Песков опроверг слухи о стройке у резиденции Путина в Ново-Огареве

Фото: Администрация президента РФ

Сообщения о якобы ведущемся строительстве в Ново-Огареве являются ложными. Об этом во вторник, 20 июля, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В СМИ стала появляться информация о начале строительства возле резиденции президента РФ Владимира Путина в Ново-Огареве.

Однако Песков опроверг данную информацию.

— В Ново-Огареве нет никаких строек. Это резиденция главы государства... Я могу сказать, что на территории резиденции президента нет никаких строек, — приводит РИА Новости слова Пескова.

В прошлом году Мосгорсуд приговорил к восьми годам тюрьмы предпринимателя Станислава Кюнера по делу о хищениях при строительстве резиденции президента Российской Федерации в Ново-Огареве.