Российские пары стали чемпионами и вице-чемпионами Кубка мира-2021

Фото: Юрий Коныжев

В Кремлевском дворце свершилось то, чего так долго ждала вся мировая танцевальная общественность, — на главном паркете 17 июля прошло сразу пять международных турниров в трех категориях по двум программам. После полуторалетнего перерыва это было первое событие такого масштаба, где на одной площадке встретились пары из разных стран.

Профессиональные дуэты боролись за Кубок мира по латиноамериканской программе, любители разыграли Кубки Кремля по латине и стандарту, и впервые на этом престижном паркете соревновались пары Pro-Аm (профессионал-любитель) в обоих видах программы. Организатор — заслуженный деятель искусств России, президент Российского танцевального союза (РТС), почетный вице-президент WDC (Всемирного танцевального совета), заслуженный деятель искусств РФ Станислав Попов. Генеральный партнер — Газпромбанк (АО). Информационный партнер – газета «Вечерняя Москва».

Фото: Дмитрий Плетнев

Долгожданное событие в мире танца стало настоящим праздником как для танцоров, соскучившихся по международным соревнованиям, так и для зрителей, очень долго не имевших возможность воочию наблюдать за турнирами столь высокого уровня. В связи с ограничениями из-за пандемии, к огромному сожалению организаторов и танцоров, далеко не все зрители, желающие побывать на этом грандиозном празднике танца, смогли попасть в зал — число гостей было значительно сокращено. Тем не менее праздник, безусловно, состоялся! В стенах Кремля снова звучали потрясающая живая музыка и элегантный конферанс мэтра отечественного танца, бессменного организатора кремлевских турниров — Станислава Попова.

Тур за туром выходили на паркет дуэты, соревнующиеся в пяти номинациях, под восторженные аплодисменты публики. Очевидно было, что и танцоры, и зрители невероятно соскучились по этим встречам. Особая энергетика зала и людей, собравшихся в Кремлевском Дворце, ощущалась почти физически.

Фото: Юрий Коныжев

На танцевальный форум в Кремле не без трудностей, связанных с пандемией, помимо российских пар приехали танцоры из США, Беларуси, Украины, Италии, Турции, Исландии. Также на турнирах работала международная судейская линейка, в которую вошли самые именитые знатоки танцевального спорта — Полл Киллик (Великобритания), Маурицио Весково (Италия), Слава Крикливый (Украина).

Финал Кубка мира по латиноамериканским танцам, пожалуй, не стал ни для кого неожиданностью. Хотя после столь долгого перерыва в международных соревнованиях вряд ли кто-то рискнул бы предсказать исход турнира. Слишком в разных условиях находились танцоры, очень по-разному перенесли и физически, и психологически отсутствие соревновательной практики. Победителями, к радости российских болельщиков, стали Кирилл Белоруков и Виктория Харченко. На одном из последних крупных соревнований — чемпионате РТС — Кирилл и Виктория завоевали золотые медали. Логично было ждать от них повторения столь удачного выступления и на Кубке мира в Кремле, что российский дуэт и сделал. Второе место ожидаемо досталось вице-чемпионам чемпионата России Владимиру Литвинову и Ольге Николаевой. Бронзовыми призерами стала пара из Исландии Андрей Козловский и Аста Сигвалдадоттир.

Кубок Кремля по европейским танцам среди любителей увез с собой дуэт из Украины Игорь Резник и Мария Полищук. А лучшими среди любительских пар в латине стал интернациональный дуэт из Санкт-Петербурга — Косар Таха Бату (Турция) и Олександра Повзун.

Фото: Дмитрий Плетнев

Украшением вечера стали и Кубки Кремля, разыгранные в категории Pro-Am по латиноамериканским и европейским танцам. Андрей Мотыль и Екатерина Жукова стали чемпионами в стандарте, а Кирилл Белоруков и Марина Максимова в латине. Международное судейство этого уникального турнира отметило высокий профессионализм выступления каждой пары. В тот же вечер счастливые обладатели билетов на турнир могли наблюдать и за номерами показательных выступлений, подготовленных командой организаторов с особым вкусом и тщательностью. Зажигательный, задорный номер Егора Вышегородцева и Дениса Каспера дал возможность расслабиться и улыбнуться всем собравшимся. Вера Фартушняк и Денис Тагинцев, напротив, настроили всех на лирический лад и показали танец полный нежности и чувственности. В ином стиле, но не менее эмоционально и элегантно выступили легенды танцевального спорта Ханна Картунен с Виктором да Силвой. Весь вечер в знаменитом зале играла полюбившаяся танцорам и публике живая музыка в исполнении коллективов Георгия Мушеева и Максима Пиганова. Звучал голос очаровательной певицы Angel Elange (Анжелика Эланж), которая особенно впечатлила зрителей танцевальной интерпретацией всеми любимыми песен Уитни Хьюстон. Каждый зритель получил возможность потанцевать в перерыве на знаменитом кремлевском паркете.

Праздник танца стал грандиозным и масштабным! Браво, маэстро Станислав Попов!