Джастин Бибер намекнул на беременность жены

Фото: Zuma/TASS

В понедельник, 19 июля, певец Джастин Бибер выставил провокационную публикацию со своей супругой, моделью Хейли Болдуин.

Супруги состоят в браке с 2018 года. За этот период поклонники цеплялись даже за призрачные намеки на пополнение семейства. Недавно 24-летняя Болдуин уже опровергла слухи о своей беременности. Однако ее супруг вновь запустил информацию об ожидании первенца.

Бибер опубликовал в Instagram их совместное фото и написал: «Мама и папа». Фанаты в комментариях сразу начали обсуждать будущее пополнение семьи, а некоторые и вовсе стали поздравлять супругов со скорым рождением ребенка.

Хейли прокомментировала данную публикацию иначе.

— Думаю, тебе стоит изменить эту подпись на «Мама и папа собаки», пока никто не запутался, — заключила девушка.

Джастин Бибер рассказал о трудностях в браке и купил жене особняк за 25 миллионов долларов.