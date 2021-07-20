Редкую желтую трясогузку заметили на юго-востоке Москвы

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Редкая птица — желтая трясогузка, занесенная в Красную книгу Москвы, была замечена в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» на юго-востоке столицы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Данный вид птиц является самым маленьким по размеру представителем семейства трясогузок.

Эти птички гнездятся на открытых и часто заболоченных пространствах. Они строят гнезда на земле и скрывают их под ветвями кустарников и деревьев или укрывают за земельными бугорками.

— На потенциальную угрозу — хищных птиц — самцы бесстрашно бросаются с криками, привлекая внимание сородичей, — говорится в сообщении.

Трясогузки употребляют в пищу насекомых. Они ищут еду, быстро бегая по земле или пролетая над ней на небольшой высоте. Зимуют желтые трясогузки в теплых краях — Центральной и Южной Африке.

В пресс-службе отметили, что кроме желтой трясогузки, в списке редких представителей флоры и фауны столицы находятся еще 568 видов.