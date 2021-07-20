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Козак предупредил о реакции Москвы в случае геноцида русскоязычных в Донбассе

Анастасия Волоснова

Политика
Козак предупредил о реакции Москвы в случае геноцида русскоязычных в Донбассе
Фото: Пресс-служба Госдумы

Москва встанет на защиту русскоязычных жителей Донбасса, если радикальные националисты будут устраивать их геноцид. Об этом во вторник, 20 июля, рассказал замглавы администрации президента России Дмитрий Козак в интервью для французской газеты Politique Internationale.

По его словам, в подобном случае в ситуацию будет вмешиваться не только Россия, но и все мировое сообщество.

— В случае если в зоне конфликта будут «править бал» те, кто сегодня устраивает откровенно националистические силовые акции на улицах Киева, это станет трагедией, — подчеркнул Козак.

Он отметил, что в настоящее время в регионе сохраняется активность радикальных украинских политических групп. Козак добавил, что власти Украины не могут противостоять националистам.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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