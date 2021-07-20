«Ты забеременела»: Галич и Ивлеева рассказали о причинах конфликта

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Ида Галич после беременности отдалилась от своей лучшей подруги Насти Ивлеевой. И только спустя время девушки смогли поговорить на тему конфликта. Это произошло 20 июля в интервью на YouTube канале Иды Галич.

Ивлеева призналась, что она ошиблась, прекратив общение с Галич.

— Ты забеременела, у тебя в жизни произошел скачок, понятный только тебе. Раньше мы кутили, снимали, гуляли. Мне, наверное, было сложно перестроиться в подругу, которая понимает очень интимные, тихие и скромные времена, наставшие в твоей душе. Я была эдаким холостяком, — отметила блогер.

Галич заявила, что когда была беременна, Ивлеева ей написала, что может быть ей просто другом, а не лучшим. Блогершу это «подкосило».

— Как-то я у тебя спросила, мол, Насть, что будет, когда я забеременею. Ты мне ответила, что будешь держать меня за руку. Как-то я написала тебе в директ с просьбой уделить мне немного времени, ты ответила, что занята, у тебя другие друзья, — прокомментировала Галич.

Галич и Ивлеева признали свои ошибки и сказали друг другу теплые слова.

— Я тебя люблю и очень скучаю, — обратились они друг к другу.

В 2020 году между ведущими произошла публичная ссора. Тогда Галич заявила о высоком заработке, сообщив, что способна это делать и без известных у блогеров гивов. Ивлеева сразу же решила, что это касается ее, поэтому резко ответила приятельнице в Instagram. Они выясняли отношения несколько дней, однако вскоре ситуация себя исчерпала. На тот момент звезды даже игнорировали праздники друг друга, и, казалось, что они никогда не наладят отношения.