Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Ты забеременела»: Галич и Ивлеева рассказали о причинах конфликта

София Долганова

Общество
«Ты забеременела»: Галич и Ивлеева рассказали о причинах конфликта
Фото:Instagram

Ида Галич после беременности отдалилась от своей лучшей подруги Насти Ивлеевой. И только спустя время девушки смогли поговорить на тему конфликта. Это произошло 20 июля в интервью на YouTube канале Иды Галич.

Ивлеева призналась, что она ошиблась, прекратив общение с Галич.

— Ты забеременела, у тебя в жизни произошел скачок, понятный только тебе. Раньше мы кутили, снимали, гуляли. Мне, наверное, было сложно перестроиться в подругу, которая понимает очень интимные, тихие и скромные времена, наставшие в твоей душе. Я была эдаким холостяком, — отметила блогер.

Галич заявила, что когда была беременна, Ивлеева ей написала, что может быть ей просто другом, а не лучшим. Блогершу это «подкосило».

— Как-то я у тебя спросила, мол, Насть, что будет, когда я забеременею. Ты мне ответила, что будешь держать меня за руку. Как-то я написала тебе в директ с просьбой уделить мне немного времени, ты ответила, что занята, у тебя другие друзья, — прокомментировала Галич.

Галич и Ивлеева признали свои ошибки и сказали друг другу теплые слова.

— Я тебя люблю и очень скучаю, — обратились они друг к другу.

В 2020 году между ведущими произошла публичная ссора. Тогда Галич заявила о высоком заработке, сообщив, что способна это делать и без известных у блогеров гивов. Ивлеева сразу же решила, что это касается ее, поэтому резко ответила приятельнице в Instagram. Они выясняли отношения несколько дней, однако вскоре ситуация себя исчерпала. На тот момент звезды даже игнорировали праздники друг друга, и, казалось, что они никогда не наладят отношения.

Читайте также:
Ида ГаличНастя Ивлееваконфликт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Купил машину и дал права: кто виновники ДТП в Солнцеве

Владислав Овчинский
Владислав Овчинский

Проверки ведутся круглогодично

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лучшим внезапно стал «ужастик»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нагорный Карабах: миротворчество на минном поле

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Короли коронабизнеса: почему ПЦР-тесты стоят дорого

Все мнения
О проекте