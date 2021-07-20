Астрологи рассказали, как любовь может повлиять на разные знаки зодиака

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Астрологи считают, что любовь у каждого знака зодиака проявляется по-разному.

Например, Овны при влюбленности меняют свой характер с активного на более спокойный и тихий. Тельцы по своей натуре эгоисты, но при проявлении любви становятся более внимательными и чуткими. Искать свою вторую половинку Тельцы могут всю жизнь. А если влюбляются Близнецы, то превращаются во внимательных и заботливых любовников, забывая былую неопределенность.

Раки очень эмоциональные и чувствительные натуры. Они всегда ищут «ту самую», даже выходя из зоны комфорта. Львы концентрируются исключительно на своей пассии и хотят больше времени поводить со своей второй половинкой. Девы — перфекционисты. Они любят идеализировать свою жизнь, а в партнере не видят никаких изъянов.

Для Весов в выборе партнера важна духовность, а не внешний вид. При любовных чувствах они начинают активно заниматься саморазвитием. Скорпионы не любят длительные отношения, потому что боятся быть обманутыми. Когда они по-настоящему влюбятся, то обретут спокойствие. Стрельцы нацелены на карьеру, но любовь может поменять приоритеты и жизненные ценности.

Козероги, как и Стрельцы, могут измениться благодаря любви. Водолеи становятся уязвимыми своей второй половинкой, так как по натуре эти знаки зодиака очень любят свободу. Рыбы очень мечтательны, романтичны. Когда они встречают свою любовь, то становятся открытыми и строят планы на совместное будущее, сообщает Пятый канал.