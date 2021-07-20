Аналитик заявил, что рынок криптовалюты по объемам скоро обгонит золото

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Россияне не должны бояться вкладывать деньги в приобретение биткоина. За два-три года такая инвестиция полностью себя окупит. Так считает президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин.

Эксперт объяснил, что потерять вложенные денежные средства можно лишь в том случае, если потенциальный инвестор пожелает окупить свои затраты от вложений за несколько месяцев, иными словами, в краткосрочной перспективе.

— Если вкладывать активы в покупку данной криптовалюты прямо сейчас, то уже через несколько лет человек почувствует положительную отдачу от этого, — пояснил эксперт.

По его словам, на данный момент биткоин представляет собой самодостаточную единицу, которой в ближайшее время ничто не угрожает. Аналитик также добавил, что стоимость криптовалюты постоянно растет в течение последних пяти лет. Средняя цена актива увеличилась в разы. По его мнению, в ближайшие сроки рынок криптовалюты сумеет обогнать по объемам золото, отмечает News.ru.

Тем временем, по состоянию на 11:30 утренних торгов 20 июля на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, стоимость августовских фьючерсов на драгметалл увеличилась на 0,30 процента, добравшись до отметки 1812,75 доллара за тройскую унцию.

Накануне, 19 июля, этот показатель упал на 0,39 процента до 1809,20 доллара за тройскую унцию. Инвесторы продолжают пристально следить за динамикой американской национальной валюты.

Несмотря на незначительное падение, к концу аукциона желтому металлу удалось сохранить стабильную позицию. Эксперты объясняют это дополнительным спросом на золото для его использования в качестве защитного актива во время нестабильности рынка.

Фондовые площадки снижались на фоне опасений инвесторов из-за темпов роста количества людей, зараженных дельта-штаммом коронавирусной инфекции. Дело в том, что это уже привело к введению новых ограничений в ряде регионов, а также может стать причиной дальнейшего снижения деловой активности, отмечает «Экономика сегодня».