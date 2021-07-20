Москвичам рассказали о новых веломаршрутах на улицах столицы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Марьина Роща Карта всех событий

Столичный департамент транспорта подготовил для москвичей карту велоинфраструктуры, где отмечены зоны, по которым любители двухколесного транспорта могут прокатиться с комфортом.

Помимо велополос, в столице оборудуют и другие зоны для велосипедистов.

Так, в велосипедной зоне велосипедисты имеют абсолютный приоритет. Здесь они могут двигаться по всей ширине проезжей части со скоростью до 20 километров в час.

Велопешеходная зона разрешает двигаться по тротуару как велосипедистам, так и пешеходам.

На карте также отмечены зоны, где предусмотрено совмещенное движение велосипедистов и машин. Велосипедисты могут передвигаться здесь на скорости не более 20–30 километров в час при низкой интенсивности движения автотранспорта.

Фото: Telegram-канал Дептранс Москвы

— Совсем скоро велоинфраструктура появится на Суворовской площади, Пречистенке и в 1-м Войковском проезде, — отмечается в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

В департаменте велосипедистам напомнили о необходимости брать с собой в жаркую погоду бутылку с водой, а также надевать головной убор и шлем на ребенка.