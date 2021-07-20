Вылетевший из Москвы в Сочи самолет вернулся во Внуково по техническим причинам

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

Самолет авиакомпании «Ютэйр», который следовал из Москвы в Сочи, вернулся в аэропорт Внуково, так как на борту сработала индикация неуборки шасси. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика во вторник, 20 июля.

— На рейсе Москва — Сочи сработала индикация неуборки шасси. Командир принял решение в интересах безопасности вернуться в аэропорт вылета Внуково, — цитирует сообщение ТАСС.

Посадка воздушного судна прошла благополучно в 17:09 по московскому времени.

Самолет будет заменен. Вылет запланирован на 19:00. Во время ожидания пассажирам предоставили напитки и горячее питание.