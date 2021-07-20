«Разве я не красавица?»: Анита Цой показала, как выглядит в парике и без него
На музыкальном фестивале «Славянский базар» певица Анита Цой предстала перед публикой в необычном образе. Певица решила не надевать парик, так как не стесняется своего настоящего облика.
Фанаты Аниты Цой бурно отреагировали на эффектное появление артистки и разделились на два лагеря. Одни посчитали, что естественная прическа певице очень идет, другие же, наоборот, посчитали такой поступок несуразным и посоветовали больше не выходить на публику в таком виде.
Анита Цой в соцсетях ответила на реакцию подписчиков видеороликом, где сняла себя сначала без парика, а потом с ним.
— Кто сказал, что без парика я не красавица? По-моему, очень даже! Мне это нравится! Кто сказал, что в парике я не красавица? По-моему, мне парик идет, мне это нравится!, — напевала певица.
Этот поступок воодушевил поклонников артистки и повлек за собой множество комплиментов и добрых откликов.
Артистка не имеет никаких комплексов по поводу своего внешнего вида и спокойно может показывать себя людям такой, какая есть.