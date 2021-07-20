«Разве я не красавица?»: Анита Цой показала, как выглядит в парике и без него

Фото: Youtube / Россия 1

На музыкальном фестивале «Славянский базар» певица Анита Цой предстала перед публикой в необычном образе. Певица решила не надевать парик, так как не стесняется своего настоящего облика.

Фанаты Аниты Цой бурно отреагировали на эффектное появление артистки и разделились на два лагеря. Одни посчитали, что естественная прическа певице очень идет, другие же, наоборот, посчитали такой поступок несуразным и посоветовали больше не выходить на публику в таком виде.

Анита Цой в соцсетях ответила на реакцию подписчиков видеороликом, где сняла себя сначала без парика, а потом с ним.

— Кто сказал, что без парика я не красавица? По-моему, очень даже! Мне это нравится! Кто сказал, что в парике я не красавица? По-моему, мне парик идет, мне это нравится!, — напевала певица.

Этот поступок воодушевил поклонников артистки и повлек за собой множество комплиментов и добрых откликов.

Артистка не имеет никаких комплексов по поводу своего внешнего вида и спокойно может показывать себя людям такой, какая есть.