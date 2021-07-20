Эксперт по трудоустройству назвала главный минус работы на фрилансе

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Нестабильность является основным риском работы без найма и привязки к конкретной организации. Заработная плата фрилансера всегда колеблется в зависимости от затраченных ресурсов. Об этом «Вечерней Москвы» рассказала координатор федерального проекта «Кадровый потенциал» Александра Сметана.

— Огромный риск для фрилансера заключается в нестабильности: его зарплата будет зависеть исключительно от ресурса и времени, вкладываемого в проект, — пояснила она.

По словам эксперта, опасности работы в режиме фриланса одинаковы для молодых людей и представителей старшего поколения. Успех такого начинания определяется выбранной стратегией, добавила Сметана.

В то же время главный риск фриланса многими воспринимается как преимущество: дело в том, что работа на себя дает возможность неограниченного карьерного роста и заработной платы, добавила собеседница «ВМ».

— Нестабильность — это и минус, и огромный плюс. В такой работе нет никакого потолка. Именно это привлекает молодежь. Заманчиво и то, что человек может сам распоряжаться своим днем, — прокомментировала Сметана.

По словам специалиста, на данный момент в сфере трудоустройства наблюдается серьезный рост количества фрилансеров. Притом данный тип работы подходит не только молодым людям, но и пожилым, считает она. Представители старшего поколения могут увеличить свой доход и расширить потенциал при помощи фриланса, рассказала Сметана.

— Сейчас есть множество обучающих курсов, где можно получить дополнительное образование и расширить свой потенциал в сторону фриланса, увеличив доход. Фриланс подходит для любого возраста: от несовершеннолетних подростков — до пенсионеров, — заверила она.

Однако, несмотря на возможность пожилых людей заниматься фрилансом, такой выбор делают немногие из них. Собеседница «ВМ» предполагает, что это связано с предвзятым отношением некоторых возрастных сотрудников к новой тенденции. Более того, иногда пенсионеры сталкиваются с притеснениями в сфере трудоустройства, отметила Сметана.

— К сожалению, у нас предпочтение больше отдается молодым специалистам, а не пожилым. Пока нет четко разработанных программ, которые бы поддерживали пенсионеров и давали бы им стабильность во фрилансе, — заключила Сметана.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совете по стратегическому развитию и проектам 19 июля заявила, что 56 процентов молодежи рассматривают работу исключительно на себя. Она также отметила, что россияне, не имеющие профессионального образования и опыта работы, наиболее уязвимы в условиях пандемии коронавируса.