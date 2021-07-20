Чемезов назвал стоимость нового истребителя Cheсkmatе
Новейший российский легкий тактический истребитель Checkmate будет стоить 25–30 миллионов долларов. Об этом рассказал во вторник, 20 июля, глава «Ростеха» Сергей Чемезов во время выступления на авиасалоне МАКС-2021.
Он уточнил, что шведские самолеты Saab Gripen и французские Dassault Rafale стоят около 60–90 миллионов долларов. Российский истребитель будет стоить почти в три раза меньше.
— А у нас 25–30 миллионов долларов, — приводит РИА Новости слова Чемезова.
Госкорпорация «Ростех» 13 июля опубликовала пресс-релиз на своем сайте, где заявила, что 20 июля, прямо в день старта МАКС, презентует принципиально новый военный самолет, и запустила обратный отсчет до его презентации на специальном интернет-ресурсе. Позже появился первый официальный снимок новейшего боевого самолета.
Международный авиакосмический салон традиционно проходит в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля. На нем будут подписаны различные контракты, связанные с авиационной техникой. Все желающие смогут посетить мероприятие с 21 по 25 июля включительно. Для этого нужно предоставить QR-код, свидетельствующий об отрицательном результате теста на коронавирус или о вакцинации от COVID-19.