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Чемезов назвал стоимость нового истребителя Cheсkmatе

Анастасия Волоснова

Технологии
Чемезов назвал стоимость нового истребителя Cheсkmatе
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Новейший российский легкий тактический истребитель Checkmate будет стоить 25–30 миллионов долларов. Об этом рассказал во вторник, 20 июля, глава «Ростеха» Сергей Чемезов во время выступления на авиасалоне МАКС-2021.

Он уточнил, что шведские самолеты Saab Gripen и французские Dassault Rafale стоят около 60–90 миллионов долларов. Российский истребитель будет стоить почти в три раза меньше.

— А у нас 25–30 миллионов долларов, — приводит РИА Новости слова Чемезова.

Госкорпорация «Ростех» 13 июля опубликовала пресс-релиз на своем сайте, где заявила, что 20 июля, прямо в день старта МАКС, презентует принципиально новый военный самолет, и запустила обратный отсчет до его презентации на специальном интернет-ресурсе. Позже появился первый официальный снимок новейшего боевого самолета.

Международный авиакосмический салон традиционно проходит в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля. На нем будут подписаны различные контракты, связанные с авиационной техникой. Все желающие смогут посетить мероприятие с 21 по 25 июля включительно. Для этого нужно предоставить QR-код, свидетельствующий об отрицательном результате теста на коронавирус или о вакцинации от COVID-19.

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