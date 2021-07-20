Более 340 домов в Подмосковье подключили к газу по президентской программе

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Свыше 340 домов на территории Московской области получили газ по президентской программе социальной газификации. Такую информацию предоставил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Проект, созданный по инициативе президента России Владимира Путина, предполагает подведение голубого топлива на бесплатной основе до границ участка. Далее граждане могут провести газ до дома, однако для этого им нужно заключить комплексный договор. Проще всего сделать это с использованием интерактивной карты «Мособлгаза».

— На данный момент жители Подмосковья подали 40 тысяч заявок на заключение комплексного договора. Почти 50 процентов граждан подтвердили, что президентский проект имеет большую значимость и востребованность, — подчеркнул Игорь Баранов.

Он также добавил, что 346 домовладений уже подключены к газу. Таким образом, свыше тысячи человек, проживающих в регионе, получают тепло и готовят пищу на газовых плитах, отмечает РИАМО. Как подчеркнул глава Мособлгаза, 15 тысяч заявок на заключение договора были поданы в онлайн-формате. Предприятие также провело уже свыше 2,7 тысячи встреч с местными жителями.