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Бывшего замглавы областного ГИБДД задержали в Воронеже по делу о взятке

Иван Юминов

Происшествия
Бывшего замглавы областного ГИБДД задержали в Воронеже по делу о взятке
Фото: СК РФ

Уголовное дело о покушении на дачу взятки возбудили в отношении бывшего заместителя главы управления ГИБДД по Воронежской области Игоря Качкина. Об этом сообщили в региональном СУ СК России во вторник, 20 июля.

— Следственными органами СК РФ по Воронежской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника одного из подразделений ОМВД России по Панинскому району Воронежской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Покушение на дачу взятки в значительном размере», — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, Качкин предложил полицейскому 30 тысяч рублей за содействие его знакомому при сдаче экзамена на получение водительских прав. Тот отказался от взятки, а после этого Качкина задержали во время совместной операции СК, ФСБ и МВД. Он сознался в содеянном на допросе, отмечается на сайте СК.

Пост замглавы областного управления МВД Качкин потерял, когда прокуратура потребовала обратить в доход государства 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей, оформленных на его родителей. По мнению ведомства, их доходы не позволяли совершать подобные покупки, отмечает ТАСС.

20 июля сообщалось о задержании главы управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова по подозрению в организации преступного сообщества. В ходе спецоперации МВД и ФСБ в Ставропольском крае по этому делу задержаны семь человек.

По предварительной информации, в число участников группы входили сотрудники ГИБДД и гражданские лица. Они получили в качестве взяток более 19 миллионов рублей от водителей и организаторов перевозок для проезда по территории края с нарушениями административного законодательства.

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