«Другие ощущения»: Рудковская впервые рассказала о своем суррогатном материнстве

Фото: instagram/rudkovskayaofficial

Продюсер Яна Рудковская лишь спустя долгое время после рождения ее младшего сына Арсения поделилась своими ощущениями от суррогатного материнства.

Малыш появился на свет 25 сентября 2020 года. Он стал для Яны четвертым ребенком. Старшего Андрея, которому уже исполнилось 19, она усыновила будучи в браке с Виктором Батуриным. Сына Колю Яна родила 18 лет назад от Батурина, а Саша, которому исполнилось восемь, родился в отношениях продюсера с Евгением Плющенко.

Рудковская призналась, что Арсения выносила «симпатичная добрая женщина» из России. По словам знаменитости, когда она впервые взяла малыша на руки, то не могла осознать, ее ли это ребенок на самом деле. Продюсер рассказала, что не испытала тех чувств, что были при появлении на свет старших сыновей, которых она рожала сама.

— Только спустя две недели ты начинаешь в полной мере осознавать, что он — действительно твой и что это навсегда. Я говорю это честно, не скрывая, мне кажется, в этом важно признаться. Когда рожаешь сама, когда тебе кладут ребенка на грудь, когда его прижимаешь — это совершенно другие ощущения, — разоткровенничалась Рудковская в интервью изданию Vogue.

Нужно отметить, что рождения Арсения Рудковская и Плющенко ждали не девять месяцев, а целых два года. Первые эмбрионы не смогли прижиться у суррогатной мамы. Супруги решили, что откажутся от попыток, если и третий раз будет неудачным. Но Арсению суждено было появиться на свет.