Почти 50 тысяч обращений рассмотрел столичный Роспотребнадзор за полгода

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За первые шесть месяцев текущего года сотрудники столичного управления Роспотребнадзора рассмотрели почти 50 тысяч обращений граждан, 95 процентов из них поступили в электронном виде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— За первое полугодие 2021 года управлением Роспотребнадзора по Москве рассмотрено 48 022 обращения граждан, что превысило число обращений в сравнении с аналогичным периодом 2020 года на 11 процентов, а в сравнении с 2019 годом — на 51 процент, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, москвичи стали чаще обращаться по вопросам защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия. Количество таких сообщений увеличилось на 9 и 71 процент соответственно.

При этом с вопросами защиты прав потребителей было связано большинство обращений — 31 186, или 65 процентов. По вопросам нарушения требований санитарного законодательства жители столицы обратились 16 836 раз (35 процентов от всех обращений), уточнили в пресс-службе.