Заселение новостройки по реновации на Кастанаевской улице начнется до конца года

Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Кастанаевская улица, 65 Карта всех событий

До конца текущего года жители пяти домов в столичном районе Фили-Давыдково начнут переселение по программе реновации в новостройку на Кастанаевской улице. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Всего в дом номер 65 на Кастанаевской улице переедут около тысячи человек из расселяемых пятиэтажек по адресам улица Клочкова, дома № 2, 6 и 8, Кутузовский проспект, дома № 78 и 86.

Как отметил глава департамента Сергей Левкин, дом стал второй новостройкой, которую построили в Филях-Давыдкове для участников программы реновации.

— Ранее в дом 22 на Малой Филевской улице переехали жители пяти «хрущевок», находящихся на улицах Олеко Дундича и Кастанаевской, — приводятся слова Сергея Левкина на официальном сайте мэра Москвы.

Руководитель департамента уточнил, что три расселенных дома уже демонтированы. На их месте также построят дома для программы реновации. Всего в районе Фили-Давыдково планируют расселить 119 жилых домов, где проживают 21,5 тысячи человек.

При этом, по словам Сергея Левкина, не позднее 2024 года в районе начнется переселение 4,2 тысячи жителей из 20 домов.