Ученые подтвердили пользу кофе в профилактике аритмии

Фото: Pexels

Кофе считается бодрящим напитком, однако при этом он полезен в профилактике нарушений сердечного ритма — аритмии. К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета.

Ученые изучили воздействие кофе на сердечный ритм, основываясь на сведениях о здоровье, генетических особенностях и уровне потребления кофе почти 390 тысяч человек. Данные были получены из Биобанка Великобритании.

Выяснилось, что каждая дополнительная чашка этого напитка в течение дня дополнительно снижает риск аритмии на три процента. Это, в частности, касается таких нарушений сердечного ритма, как фибрилляция предсердий и наджелудочковая тахикардия.

На основе полученных данных авторы исследования сделали вывод о том, что распространенное мнение о вреде употребления кофе для сердечно-сосудистой системы в части развития аритмии является необоснованным.

Отчет об исследовании опубликован в JAMA Internal Medicine.

С тезисом о пользе употребления кофе согласен сердечно-сосудистый хирург, врач-кардиолог Владимир Хорошев. Однако медик подчеркнул, что необходима умеренность: в день можно пить не больше двух-трех чашек, причем особенно полезно употреблять кофе в утренние часы.