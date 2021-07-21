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Подмосковные полицейские помогли доставить заболевшего ребенка в больницу

Татьяна Плотникова

Происшествия
Подмосковные полицейские помогли доставить заболевшего ребенка в больницу
Фото: ГУ МВД РФ по Московской области

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России «Балашихинское» оказали помощь местной жительнице, которой требовалось срочно доставить в больницу заболевшего сына. Об этом в среду, 21 июля, рассказали в пресс-службе регионального главка Министерства внутренних дел.

Старшина полиции Денис Зайков и сержант полиции Павел Пашков остановили на Леоновском шоссе такси, водитель которого совершал опасные маневры. Из машины вышла женщина и объяснила, что у ее шестилетнего сыну высокая температура, и она боится не успеть добраться до больницы вовремя.

Сотрудники полиции сопроводили такси на служебной машине с проблесковыми маячками до ближайшей больницы, где передали ребенка врачам.

Когда мальчик выздоровел, полицейские устроили ему экскурсию по отделу полиции, сделали памятный подарок и пожелали крепкого здоровья, сообщает «МВД Медиа».

Сотрудники правоохранительных органов нередко помогают гражданам в критических ситуациях. Как сообщала «ВМ» 21 июня, сотрудники подмосковной Госавтоинспекции помогли спасти двухлетнего ребенка, который проглотил монету. Автоинспекторы пересадили задыхавшегося малыша в патрульный автомобиль, включили звуковые и световые спецсигналы и доставили его в городскую больницу.

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