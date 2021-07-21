Петр Бирюков: Более 1,5 тысячи лифтов заменили в Москве с начала года в рамках программы капремонта

Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

Более 1,5 тысячи лифтов заменили в столице с начала 2021 года в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

— Работы по замене лифтового оборудования в рамках региональной программы капитального ремонта начались во всех округах столицы сразу после новогодних праздников. На сегодняшний день выполнено более половины годового плана. Всего будет заменено 3005 лифтов, — рассказал Петр Бирюков.

Заместитель мэра пояснил, что лифты подлежат замене после достижения срока предельной эксплуатации оборудования.

— С 2018 года лифты в домах, накапливающих средства на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации, — рассказал Петр Бирюков. — Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники. Количество замененных в Москве с 2011 года лифтов достигло 37,5 тысячи.

Заместитель мэра подчеркнул, что, если в подъезде несколько лифтов, их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что при проведении работ используется лифтовое оборудование, которое производится в Москве и Московской области. По своим характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта пассажиров.

На сегодняшний день в многоквартирных домах на территории Москвы установлено более 112 тысячи лифтов. Все они включены в региональную программу капитального ремонта с указанием конкретных сроков замены.