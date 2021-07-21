Цена на школьные наборы в России выросла за год на 13 процентов

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Расходы жителей России на минимальный школьный набор выросли за год на 13 процентов и составили на середину июля 12,9 тысячи рублей. Об этом сообщается в исследовании аналитического ресурса «Чек Индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

— Средний чек затрат для сбора ребенка в школу в первой половине июля составлял 12 906 рублей, что на 13 процентов выше, чем в прошлом году, — говорится в сообщении.

Для проведения исследования специалисты анализировали продажи канцтоваров и других необходимых для школы принадлежностей за период с 1 по 15 июля 2020 и 2021 года по всей стране.

Так, средняя стоимость поступивших в продажу готовых наборов школьника, которые состоят из карандашей, ручек и другой канцелярии, выросла в первой половине июля 2021 года на 6 процентов. Цена на такой комплект составляла 690 рублей. Средняя стоимость школьного дневника составила 107 рублей, пеналы можно было купить в среднем за 728 рублей, наборы карандашей и ручек продавались за 182 рубля. Средний чек покупки тетрадей вырос до 306 рублей. Настольная лампа в июле 2021 года стоила примерно 1580 рублей, а рюкзак — 1692 рубля. Школьную форму можно было купить за 1651 рубль. По каждому из этих пунктов в текущем году снизились объемы продаж.

Аналитики подытожили, что российские покупатели в последние годы стараются приобретать необходимые для детей вещи заранее, то есть в первой половине лета, пока ажиотаж еще не вырос. В июле текущего года наибольшее количество денег россияне тратят на отпуск и хозяйственные дела, однако с приближением сентября потребительская активность будет расти, передает ТАСС.