Наталья Сергунина анонсировала новую обучающую программу проекта «Бизнес-уик-энд»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Новая обучающая программа проекта «Бизнес-уик-энд», отраслевой акселератор, стартует 1 августа. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина в среду, 21 июля.

Этап станет завершающим для тех, кто уже прошел преакселерацию и акселерацию проекта. Программа также будет актуальной для молодых предпринимателей в возрасте от 18 до 35 лет, которые обладают собственным бизнесом и наработанной базой клиентов. Зарегистрироваться можно до 28 июля.

— Новая программа «Бизнес-уик-энда» — самая продолжительная за всю историю проекта: обучение продлится 22 недели. Ожидается, что отраслевой акселератор пройдут не менее 800 человек. Своими навыками и знаниями с участниками поделятся эксперты мирового уровня, включая предпринимателей с международным опытом, венчурных инвесторов и экспертов школ МВА, — рассказала Наталья Сергунина.

Цель отраслевого акселератора — научить предпринимателей привлекать нужные ресурсы и инвестиции для развития и масштабирования бизнес-проектов. Участники будут сгруппированы по командам в таких набирающих обороты сегментах экономики, как FoodTech, EduTech, FinTech, BigData Analysis, Machine Learning и Gaming Industry.

Обучение будет строиться на индивидуальном подходе в зависимости от поставленных перед бизнесом задач. Проекты участников пройдут аудит с последующим формированием плана их развития. В рамках программы пройдут консультации экспертов и предпринимателей, имеющих успешный опыт международного уровня.

Обучение будет проходить в онлайн- и офлайн-формате. Так, будут организованы еженедельные виртуальные встречи с персональным наставником и с менторами для постановки целей. Первая из них — в начале обучения, вторая — в середине программы для коррекции результатов и на третьей буду подведены итоги. Демодень и отраслевые питч-сессии будут проводиться очно.

Участники смогут общаться в закрытом Telegram-чате. Помимо этого, обучающиеся получат бессрочный доступ ко всем прямым эфирам.

Программа предусматривает индивидуальные консультации с сертифицированными трекерами, которые помогут корректно применить на практике полученные методологии. В качестве преподавателей программы выступят выдающиеся эксперты своего дела, которые оказали помощь развитию бизнеса в сотнях различных сфер.