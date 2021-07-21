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Почти 34 тысячи московских пар заключили брак с начала года

Михаил Алимов

Город
Почти 34 тысячи московских пар заключили брак с начала года
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столице за полгода образовалось почти 34 тысячи новых семей. Более 60 процентов из них поженились в торжественной обстановке.

— В 2021 году мы можем наблюдать тенденцию увеличения количества браков не только по отношению к прошлому, но и к 2019 году. Число браков за первое полугодие 2021 года увеличилось на три процента по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Прирост к 2020 году составил более 40 процентов, — сообщила исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Значительный прирост она объяснила тем, что многие пары перенесли свадьбу, запланированную на 2020-й, на текущий год. Это связано с вопросами безопасности из-за эпидемиологической обстановки в городе.

По сравнению с маем прошлого года, в этом весеннем месяце москвичей вступило в брак на 11 процентов больше. Также в мае 2021-го состоялось уникальное событие: 30 пар молодоженов одновременно поженились в кабинах канатной дороги. Самым популярным в этом году месяцем для свадьбы стал июнь: 30 процентов от всех браков за 6 месяцев заключили в первый месяц лета.

Помимо привычных отделений ЗАГС, в Москве существует и множество других уникальных мест, где можно пожениться. Среди них башня «Око», особняк «Роял», особняк на Волхонке с видом на храм Христа Спасителя и прочие.

Почти 34 тысячи московских пар заключили брак с начала годаФото: mos.ru / официальный сайт мэра Москвы

Самыми популярными ЗАГСами стали дворцы бракосочетания № 1 и № 3. Также с 1 июня после капитального ремонта открылся Дворец бракосочетания № 4.

Также открылись 6 новых площадок для заключения браков, среди которых павильон «Космос» и станция метро «Маяковская».

На официальном сайте мэра столицы есть специальный проект, в котором представлена подробная информация обо всех доступных площадках и опубликовано пошаговое руководство, как подать заявление.

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