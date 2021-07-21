«Мы здесь, чтобы люди не болели». Как социальные работники помогают в новом центре вакцинации от COVID-19 в «Лужниках»

Евгений Стружак, руководитель столичного Департамента труда и соцзащиты, лично присоединился к организации комфортного пространства в пункте вакцинации в «Лужниках» / Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения

В «Лужниках» открылся новый центр вакцинации от COVID-19. В первую очередь он работает для иностранцев, которые живут и работают в Москве. На всех этапах вакцинирующимся помогают социальные работники: встречают, объясняют, как заполнить документы и отвечают на вопросы, провожают к врачам, следят за безопасностью и комфортом людей.

Пункты вакцинации в «Лужниках» принимают посетителей ежедневно с 08:00 до 22:00. Проводят процедуру 25 врачей и 99 медицинских сестер из городских поликлиник. Им помогают 99 работников центров госуслуг «Мои Документы» и 123 сотрудника Департамента труда и социальной защиты населения.

Руководитель ДТЗСН Евгений Стружак пообщался с медиками, сотрудниками центров госуслуг и социальными работниками, которые трудятся в этих прививочных центрах в «Лужниках» и Гостином дворе.

— Вы настоящие герои, ведь вы на передовой! Идет серьезная борьба с коронавирусной инфекцией, а здесь, в пунктах вакцинации, проходит своеобразная линия фронта. Медицинские работники, представители центров госуслуг, сотрудники нашего департамента возложили на себя очень важную и ответственную миссию – помочь провести прививочную кампанию. Уверен, что по результатам вашей работы число сторонников вакцинации сильно увеличится. Хочу пожелать нам всем возвратиться с победой, — отметил он.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения

— Администраторы, готовимся, сейчас будет большой поток людей, — доносится из громкоговорителя в зоне заполнения документов. Центр только начал работу, но желающих сделать прививку уже очень много. У меня нет никаких сомнений, ставить ли вакцину. Я хочу быть спокоен за себя и семью – жену, сыновей. Думаю, если каждый вакцинируется, жить нам всем станет безопасней, — рассказывает, заполняя анкету, Ильяз.

В холле на безопасном расстоянии выстроены удобные круглые столы и письменные принадлежности. Рядом администраторы – социальные работники. Они встречают посетителей, информируют о порядке прохождения процедуры, помогают заполнить необходимые документы и провожают на осмотр к врачу. Вакцинация иностранных граждан проводится однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».

За медицинскую процедуру в пункте вакцинации отвечают медики, за комфортное пребывание и удобство – представители столичной соцсферы. Это социальные работники, которые во время самоизоляции доставляли москвичам продукты питания и лекарства, кураторы проекта «Московское долголетие», психологи, работающие в красных зонах, и многие другие. Они были одними из первых, кто прошел вакцинацию, чтобы обезопасить себя и близких, в первых рядах они оказались в пунктах, где сегодня жители столицы могут за один день привиться от COVID-19.

Администратор Екатерина Генералова отвечает за зону заполнения документов: распределяет людей, отвечает на вопросы, контролирует работу помощников.

— Наша задача – выстроить четкую и профессиональную работу на этом этапе, чтобы люди не нервничали и не толпились. Мы помогаем заполнить анкеты, решить возникающие вопросы. Для прохождения вакцинации иностранным гражданам нужно заключить договор и предъявить документы, подтверждающие законность пребывания на территории России. Вакцинация – единственный способ защитить себя и других от болезни, это очень важно. Для нашей команды радость помочь людям. В прошлом году ситуация была гораздо сложнее, ведь мы не знали, как бороться с вирусом. Сейчас есть вакцина, которая защищает, все наши сотрудники ее проставили, — рассказывает она.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения

Сотрудники отмечают, что знание иностранных языков очень пригодилось им в работе. София Юнисова и Наталья Григоренко с первых дней помогают людям, не владеющим русским языком, комфортно пройти процедуру. У девушек в руках красивые букеты живых роз:

— А это подарки от нашего испанского гостя, который сегодня вакцинировался, — говорит София. — Он пенсионер, путешествует по всему миру и очень любит Россию. Пришел сюда, чтобы сделать именно нашу вакцину «Спутник», говорит, что доверяет этой разработке. В благодарность преподнес нам с коллегой букеты, – улыбается девушка.

— А у меня вчера была семейная пара из Китая, — рассказывает Наталья. Они вместе вакцинировались, все прошло хорошо, но случайно забыли ключи от машины на нашем столе. Но я успела их догнать и вернуть пропажу. Сегодня были сотрудники из посольства Марокко. Они хорошо говорили на английском, и мы быстро поняли друг друга. Все иностранцы с большим уважением относятся к нашей работе и благодарят за помощь и теплый прием, удивляются, как все оперативно и слаженно. Поток людей большой, конечно, бывает тяжело. Но когда под конец смены слышишь слова благодарности, сразу становится радостно, — говорит она.

Также с англоговорящими гражданами работает Гаянэ Саргатян. Она оказывает помощь в оформлении документов на вакцину и сопровождает человека по всем этапам до выхода. Гаянэ – главный специалист отдела социальных коммуникаций и активного долголетия. По образованию культуролог, работает в Центре социального обслуживания «Южнопортовый» 6 лет. Девушка владеет английским языком на профессиональном уровне.

— Представляете, как напуган человек, когда попадает в незнакомую обстановку и вокруг непонятная для него речь? Я очень люблю английский язык, изучала его самостоятельно, а навыки общения отрабатывала на друзьях из Америки. Поэтому, когда увидела, что граждане из Ирана и Филлипин, то с радостью помогла им, заодно и попрактиковалась, — рассказывает она.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения

Далее идет зона оплаты, где также дежурят социальные работники и помогают воспользоваться терминалом. Стоимость процедуры – 1300 рублей.

— Мы всегда рядом – помогаем и направляем на каждой из зон. Контролируем поток людей, чтобы не создавать очереди, предотвращаем конфликтные ситуации. Следим, чтобы все соблюдали дистанцию. Чтобы люди не болели – для меня это основная причина быть здесь. Я сама прошла через это, — отметила администратор зоны оплаты Елена.

Во всех пунктах вакцинации обеспечено соблюдение правил эпидемиологической безопасности. Вакцина хранится в морозильных камерах, оборудованы склады для средств индивидуальной защиты, салфеток, дезинфицирующих средств.

— В одном из крупнейших в мире пунктов вакцинации от COVID-19 в московских «Лужниках» развернут гражданский штаб столичного Департамента труда и соцзащиты. 1000 сотрудников системы соцзащиты работают в пункте вакцинации, обеспечивая стабильную работу всех технических служб и систем центра, что позволяет освободить медиков от любой немедицинской работы. На территории комплекса создана полноценная инфраструктура для эффективной работы и комфортного пребывания. Уже на выходах из метро волонтеры подскажут, как максимально удобно добраться до ближайшего входа в прививочный центр. Сотрудники учреждений Департамента труда и соцзащиты и отделов «Московского долголетия» помогут оформить все необходимые документы. Это также можно сделать в просторных шатрах или небольших палатках, специально развернутых вокруг здания.

Здесь каждый желающий может получить бесплатную питьевую воду. На территории также работают биотуалеты. Для медицинских работников внутри прививочного центра оборудована специальная зона отдыха с удобными креслами, кулерами и санузлами. Для коллектива работает столовая, где можно получить горячее питание и прохладительные напитки. Объект находится на постоянном контроле со стороны экстренных служб города, включая скорую медицинскую помощь, представителей правоохранительных органов, пожарных и МЧС. На территории центра также работает собственная служба безопасности, — рассказал Роман Шнырев, директор гражданского штаба.