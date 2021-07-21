Диетолог рассказала, какие популярные продукты повышают риск развития диабета

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Диабет — это заболевание, которое считается опасным и хроническим. Он может иметь серьезные последствия. При этом существуют способы, позволяющие выявить заболевание на ранних стадиях. Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, кто может находиться в зоне риска и как избежать данной болезни.

Как правило, диабет развивается на фоне проблем с поджелудочной железой. Например, организм вырабатывает недостаточное количество инсулина или не может самостоятельно эффективно его использовать. Болезнь можно определить, если обратить особое внимание на ноги, так как о диабете могут свидетельствовать боли в костях нижних конечностей, язвы, грибковые поражения и плохая работа ног.

Риск развития диабета особенно высок у людей, не следящих за рационом питания или имеющих лишний вес. Как объяснила эксперт, в первую очередь человеку, находящемуся в зоне риска, нужно снизить число быстрых углеводов, которые поступают в организм, отмечает Nation News.

— Основная причина, благодаря которой идет развитие сахарного диабета, заключается в присутствии в рационе тех самых быстрых углеводов. К ним относятся все виды белой пшеничной муки, все продукты, содержащие добавленный сахар, все виды полуфабрикатов быстрого приготовления, каши быстрого приготовления, хлопья и мюсли, — подчеркнула Марина Макиша.

Риск образования диабета в большей степени увеличивается после 40 лет.