Врач развеяла самые популярные мифы о витаминах

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Врач-аллерголог-иммунолог, заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН Евгения Паршина развеяла несколько популярных мифов об употреблении витаминов.

По ее словам, люди часто рискуют развить гипервитаминоз, доверяя неправильным теориям о таблетках.

Так, некоторые думают, что употреблять витамины можно в неограниченном количестве и не иметь при этом никаких последствий. Однако это неправда. Пить дополнительные таблетки можно только в связи с недомоганием или после консультации со специалистом.

Самостоятельно начинать пить витамин D также не рекомендуется. В том случае, если в организме его окажется слишком много, это может привести к серьезной интоксикации.

Беременным необходимо пить таблетки с особой осторожностью, потому что они способны нанести вред будущему ребенку. Важно помнить, что регулярный прием синтетических препаратов также может привести к зависимости.

На таблетки не нужно надеяться как на компенсацию негативных последствий вредных привычек. Наедаться витаминами впрок также нельзя, потому как не все вещества могут иметь накопительный эффект.

Паршина подытожила, что витамины не содержатся исключительно в свежих овощах и фруктах. На самом деле при термальной обработке в этих продуктах сохраняется от 5 до 50 процентов витаминов, передает издание «Аргументы и Факты».