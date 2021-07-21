Пассажир такси в Москве похитил автомобиль, обманув водителя

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Волоколамское шоссе Карта всех событий

Пассажир такси убедил водителя выйти наружу, чтобы проверить колеса, и похитил автомобиль. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 21 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел 20 июля возле одного из домов на Волоколамском шоссе. В полицию обратился водитель такси. Он рассказал, что взял очередной заказ и перевозил пассажира. По словам пострадавшего, в какой-то момент мужчина намекнул, что водителю следует проверить колесо.

Водитель засомневался в исправности своего автомобиля и остановился. После того как он вышел из салона, пассажир пересел за руль и уехал.

Воришку остановили спустя 1,5 часа недалеко от места происшествия. Им оказался безработный мужчина 1998 года рождения.

Материальный ущерб от действий злоумышленника составил 650 тысяч рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

В конце июня бывший сотрудник компании решил угнать служебный автомобиль. Мужчина не сдал ключи от машины после увольнения, пришел на парковку, сел в автомобиль и уехал, пока его никто не видел.