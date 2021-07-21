Президент Федерации боевого самбо России сказал, когда россиянам ждать медалей на Олимпиаде

Фото: Михаил Подобед / Вечерняя Москва

Включение самбо в состав олимпийских видов спорта даст возможность более внимательно посмотреть на вопросы развития данного типа единоборства в России и вовлечь в занятие им больше молодежи. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил президент Федерации боевого самбо России Алексей Малый.

Новость о полноценном признании Международной федерации самбо появилась 20 июля по итогам 138-й сессии Международного олимпийского комитета, состоявшейся в Токио. Помимо единоборства, одобрение МОК также получили Международный союз чирлидинга, Международная федерация любительского тайского бокса, Международная федерация айсштока, Международная ассоциация кикбоксерских организаций и Всемирная федерация лякросса.

По словам Малого, новость о том, что самбо признано олимпийским видом спорта, является очень хорошей. Специалист надеется, что у российских спортсменов получится в дальнейшем добиваться на соревнованиях в данном виде спорта таких же успехов, как в художественной гимнастике и синхронном плавании.

— Во всяком случае, сегодня мы выигрываем чемпионаты мира и по боевому самбо, и по борьбе самбо. Наши бойцы лидируют на универсальных площадках — UFC (Хабиб Нурмагомедов, Алексей Олейник, Федор Емельяненко). Пока мы лидируем. Надеюсь, что в будущем так и продолжится, — сказал он.

Малый констатировал, что сейчас самбо приходится конкурировать с другими видами единоборств, в первую очередь с иностранными: дзюдо, тхэквондо, карате. А признание самбо олимпийским видом спорта, безусловно, приведет к положительным сдвигам и сделает его более узнаваемым в мире. На предстоящей Олимпиаде в Токио соревнований по самбо, конечно, не будет, но на следующих играх зрители их, скорее всего, увидят. А наша сборная непременно начнет завоевывать медали, уверен эксперт.

Главное, заключил собеседник «ВМ», чтобы международные спортивные организации не стали сильно вмешиваться в уже существующие правила данного вида спорта и попадание единоборства в список олимпийских видов никак его не испортило.

Самбо — вид боевого искусства, разработанный в СССР в 1920–1930-х годах на основе борьбы дзюдо и джиу-джитсу. Дословно его название переводится как «самооборона без оружия». Есть два вида самбо: боевое и спортивное. В первом случае основная задача состоит в том, чтобы максимально быстро и эффективно прекратить сопротивление противника, а во втором же демонстрируются больше бросковые и болевые приемы. С 1960-х годов проводятся международные соревнования по самбо.

В 1960–1970-х годах эта борьба была очень популярна, но из-за политических проблем ее включение в состав олимпийских видов спорта оказалось на длительное время отложено. В молодости самбо занимался даже президент России Владимир Путин. А в начале 2000-х самбо снова начало набирать мировую популярность.