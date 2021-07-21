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Почти 20 муниципалитетов Подмосковья получили звание «Населенный пункт воинской доблести»

Елена Фролова

Общество
Почти 20 муниципалитетов Подмосковья получили звание «Населенный пункт воинской доблести»
Фото: Pixabay

Почетное звание «Населенный пункт воинской доблести» за прошедшие пять лет присвоили 19 подмосковным муниципальным образованиям. Их выдвижением занимались местные советы ветеранов и органы самоуправления. Такую информацию предоставили в пресс-службе Мособлдумы.

Всего на территории области насчитывается 28 таких городов, сел и поселков.

— В годы Великой Отечественной войны на территории Подмосковья шли ожесточенные бои. Солдаты и местные жители отдавали все свои силы на то, чтобы приблизить победу. Они показали невероятную отвагу и стойкость. Об их подвиге мы просто не имеем права забыть, — подчеркнул спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Согласно законодательству, в тех населенных пунктах, которые носят почетное звание, должна быть установлена стела. Кроме того, по словам депутата, во многих из этих муниципальных образований активизировалось движение по восстановлению исторических хроник, а поисковики стали проводить мероприятия, призванные увековечить память погибших в те непростые годы, отмечает РИАМО.

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