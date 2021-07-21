Почти 20 муниципалитетов Подмосковья получили звание «Населенный пункт воинской доблести»
Почетное звание «Населенный пункт воинской доблести» за прошедшие пять лет присвоили 19 подмосковным муниципальным образованиям. Их выдвижением занимались местные советы ветеранов и органы самоуправления. Такую информацию предоставили в пресс-службе Мособлдумы.
Всего на территории области насчитывается 28 таких городов, сел и поселков.
— В годы Великой Отечественной войны на территории Подмосковья шли ожесточенные бои. Солдаты и местные жители отдавали все свои силы на то, чтобы приблизить победу. Они показали невероятную отвагу и стойкость. Об их подвиге мы просто не имеем права забыть, — подчеркнул спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Согласно законодательству, в тех населенных пунктах, которые носят почетное звание, должна быть установлена стела. Кроме того, по словам депутата, во многих из этих муниципальных образований активизировалось движение по восстановлению исторических хроник, а поисковики стали проводить мероприятия, призванные увековечить память погибших в те непростые годы, отмечает РИАМО.