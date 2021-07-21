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Порядка 90 светофоров установили и реконструировали в столице за полгода

Елена Фролова

Общество
Порядка 90 светофоров установили и реконструировали в столице за полгода
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Порядка 90 светофоров было установлено и реконструировано на московских улицах за шесть месяцев. С их помощью автомобильное движение на дорогах стало более комфортным и безопасным. Такую информацию предоставили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

— Возведение и обновление светофоров является приоритетным направлением деятельности ЦОДД. Специалисты ведут отслеживание дорожной ситуации. В тех местах, где растет аварийность, или образуется оживленное движение потоков пешеходов, машин и велосипедистов, принимаются меры по установке нового светофора, чтобы повысить безопасность на дорогах, — пояснил заместитель руководителя ЦОДД Дмитрий Горшков.

По его словам, также ведется реализация предложений местных жителей по установке новых светофоров, отмечает РИАМО. Уточняется, что в районе дома 11 по проспекту Мира было зафиксировано пять наездов на пешеходов около нерегулируемого перехода. В общей сложности травмы получили шесть человек. В целях предотвращения подобных случаев с учетом очень оживленного движения было принято решение установить в этом месте светофор.

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