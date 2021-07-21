Интернет-мошенник обманул двух москвичей более чем на 600 тысяч рублей

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Россия, Москва, Весковский переулок Карта всех событий

Сотрудники МВД задержали в столице интернет-мошенника, подозреваемого в хищении более 600 тысяч рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду, 21 июля.

— По предварительным данным, в 2020 году злоумышленник арендовал помещение в Весковском переулке столицы, где открыл магазин по продаже мобильных телефонов и другой техники известного бренда по заниженным ценам, — рассказала представитель ведомства.

Злоумышленник, по словам Волк, предоставлял клиентам возможность приобрести товары со скидкой по предоплате, а также предлагал заключать договор о партнерстве и продавать купленные гаджеты. Первый потерпевший приобрел смартфон по сниженной цене, затем заключил ряд договоров о поставке техники и оплатил заказ.

Подозреваемый должен был поставить товар через месяц, но вскоре перестал отвечать на звонки, а магазин и вовсе закрылся. Другая потерпевшая аналогичным образом заключила договор и внесла предоплату за телефон, который так и не получила.

Общий материальный ущерб превысил 600 тысяч рублей. По словам представителя ведомства, возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

Мошенник находится под домашним арестом. Полиция рассматривает еще несколько обращений от людей по факту хищения денег, приводит слова Волк «МВД Медиа».